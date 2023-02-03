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Твенте
Гоу Эхед Иглс
«Твенте» не вернет Угальде из «Спартака» из-за проблем с платежами
6 февраля, 12:26
0
В «Твенте» рассказали о возможных сложностях с переводом денег от «Спартака» за Угальде
6 февраля, 10:26
2
Член совета директоров «Твенте» подал в отставку из-за продажи Угальде «Спартаку»
3 февраля, 23:02
23
Бубнов прокомментировал трансфер Угальде в «Спартак» за 13 миллионов
31 января, 08:14
31
Деменко — о трансфере Угальде: «15 миллионов – это, конечно, переплата. Это многовато»
31 января, 07:51
1
«Твенте» не вернет Угальде из «Спартака» из-за проблем с платежами
6 февраля, 12:26
0
В «Твенте» рассказали о возможных сложностях с переводом денег от «Спартака» за Угальде
6 февраля, 10:26
2
Член совета директоров «Твенте» подал в отставку из-за продажи Угальде «Спартаку»
3 февраля, 23:02
23
Бубнов прокомментировал трансфер Угальде в «Спартак» за 13 миллионов
31 января, 08:14
31
Деменко — о трансфере Угальде: «15 миллионов – это, конечно, переплата. Это многовато»
31 января, 07:51
1
«Манчестер Сити» нанял в скауты игрока клуба, завершившего карьеру из-за проблем с серцдем
24 ноября 2017, 18:47
2
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Хераклесом» и другие результаты
15 октября 2016, 23:50
1
Промес в будущем готов перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов
12 октября 2016, 09:44
26
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
1 октября 2016, 23:50
1
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты
25 сентября 2016, 00:00
1
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Последние матчи
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Твенте
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Твенте
2 : 1
13.01.2024
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 3
14.01.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
НЕК
1 : 0
20.01.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Спарта
0 : 2
21.01.2024
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Фейеноорд
0 : 0
28.01.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Твенте
3 : 0
03.02.2024
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Фейеноорд
0 : 0
28.01.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
НЕК
1 : 0
20.01.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Твенте
2 : 1
13.01.2024
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Витесс
0 : 2
04.02.2024
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 2
28.01.2024
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Спарта
0 : 2
21.01.2024
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 3
14.01.2024
Аякс

Твенте - Гоу Эхед Иглс - 25 февраля 2024

Твенте
25.02.2024, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
- : -
Не начался
Гоу Эхед Иглс
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Твенте - Гоу Эхед Иглс
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
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Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Нидерланды. Эредивизие
Все
Текущие
Будущие
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
09.02.2024
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Экселсиор
- : -
10.02.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
- : -
10.02.2024
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Хераклес
- : -
10.02.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
11.02.2024
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
09.02.2024
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Экселсиор
- : -
10.02.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
- : -
10.02.2024
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Хераклес
- : -
10.02.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
11.02.2024
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Утрехт
- : -
11.02.2024
Фортуна
Россия
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