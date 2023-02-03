«Твенте» не вернет Угальде из «Спартака» из-за проблем с платежами

В «Твенте» рассказали о возможных сложностях с переводом денег от «Спартака» за Угальде

Член совета директоров «Твенте» подал в отставку из-за продажи Угальде «Спартаку»

Бубнов прокомментировал трансфер Угальде в «Спартак» за 13 миллионов