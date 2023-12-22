«Локомотив» пополнился боснийским форвардом
«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
Булыкин высказался о необходимости замены Дзюбы в «Локомотиве»
Слуцкий рассказал, чем он не нравился фанатам «Витесса»
Экс-хавбек «Зенита» рассказал, как мог уйти в клуб из Нидерландов
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого и Березуцких обыграл «Экселсиор», в матче забито пять голов
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого всухую проиграл «Экселсиору»
Болельщики «Экселсиора» бросили игрушки на трибуну, где сидят больные дети
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты
«Локомотив» пополнился боснийским форвардом
«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
Булыкин высказался о необходимости замены Дзюбы в «Локомотиве»
Слуцкий рассказал, чем он не нравился фанатам «Витесса»
Экс-хавбек «Зенита» рассказал, как мог уйти в клуб из Нидерландов