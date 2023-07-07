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Херенвен
Гоу Эхед Иглс
Фанаты «Херенвена» устроили скандал: они увидели на новой форме российский триколор
7 июля 2023, 00:39
27
«Нас это раздражает»: в «Херенвене» пожаловались на ЦСКА из-за задолженности за трансфер Эджуке
8 июня 2023, 19:37
3
«Лион» купил форварда «Херенвена» за 11 миллионов. Ранее клуб отказался от Изидора
31 января 2023, 00:46
1
В ЦСКА объяснили задолженность перед «Херенвеном» за трансфер Эджуке
4 ноября 2022, 19:25
1
В «Херенвене» заявили, что ЦСКА должен за Эджуке еще 3,1 миллиона
4 ноября 2022, 13:16
5
Фанаты «Херенвена» устроили скандал: они увидели на новой форме российский триколор
7 июля 2023, 00:39
27
«Нас это раздражает»: в «Херенвене» пожаловались на ЦСКА из-за задолженности за трансфер Эджуке
8 июня 2023, 19:37
3
«Лион» купил форварда «Херенвена» за 11 миллионов. Ранее клуб отказался от Изидора
31 января 2023, 00:46
1
В ЦСКА объяснили задолженность перед «Херенвеном» за трансфер Эджуке
4 ноября 2022, 19:25
1
В «Херенвене» заявили, что ЦСКА должен за Эджуке еще 3,1 миллиона
4 ноября 2022, 13:16
5
«Манчестер Сити» нанял в скауты игрока клуба, завершившего карьеру из-за проблем с серцдем
24 ноября 2017, 18:47
2
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Хераклесом» и другие результаты
15 октября 2016, 23:50
1
Промес в будущем готов перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов
12 октября 2016, 09:44
26
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
1 октября 2016, 23:50
1
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты
25 сентября 2016, 00:00
1
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Последние матчи
Все
Херенвен
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Зволле
2 : 2
13.01.2024
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 3
14.01.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Экселсиор
3 : 0
19.01.2024
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Спарта
0 : 2
21.01.2024
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Херенвен
2 : 2
28.01.2024
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Фортуна
3 : 3
03.02.2024
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Херенвен
2 : 2
28.01.2024
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Экселсиор
3 : 0
19.01.2024
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Зволле
2 : 2
13.01.2024
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Витесс
0 : 2
04.02.2024
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 2
28.01.2024
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Спарта
0 : 2
21.01.2024
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 3
14.01.2024
Аякс

Херенвен - Гоу Эхед Иглс - 17 февраля 2024

Херенвен
17.02.2024, суббота, 23:00
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
- : -
Не начался
Гоу Эхед Иглс
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Херенвен - Гоу Эхед Иглс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Нидерланды. Эредивизие
Все
Текущие
Будущие
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
09.02.2024
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Экселсиор
- : -
10.02.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
- : -
10.02.2024
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Хераклес
- : -
10.02.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
11.02.2024
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
09.02.2024
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Экселсиор
- : -
10.02.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
- : -
10.02.2024
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Хераклес
- : -
10.02.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
11.02.2024
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Утрехт
- : -
11.02.2024
Фортуна
Россия
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