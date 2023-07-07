Фанаты «Херенвена» устроили скандал: они увидели на новой форме российский триколор
«Нас это раздражает»: в «Херенвене» пожаловались на ЦСКА из-за задолженности за трансфер Эджуке
«Лион» купил форварда «Херенвена» за 11 миллионов. Ранее клуб отказался от Изидора
В ЦСКА объяснили задолженность перед «Херенвеном» за трансфер Эджуке
В «Херенвене» заявили, что ЦСКА должен за Эджуке еще 3,1 миллиона
Фанаты «Херенвена» устроили скандал: они увидели на новой форме российский триколор
«Нас это раздражает»: в «Херенвене» пожаловались на ЦСКА из-за задолженности за трансфер Эджуке
«Лион» купил форварда «Херенвена» за 11 миллионов. Ранее клуб отказался от Изидора
В ЦСКА объяснили задолженность перед «Херенвеном» за трансфер Эджуке
В «Херенвене» заявили, что ЦСКА должен за Эджуке еще 3,1 миллиона
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