Фанаты «Херенвена» устроили скандал: они увидели на новой форме российский триколор

«Нас это раздражает»: в «Херенвене» пожаловались на ЦСКА из-за задолженности за трансфер Эджуке

«Лион» купил форварда «Херенвена» за 11 миллионов. Ранее клуб отказался от Изидора

В ЦСКА объяснили задолженность перед «Херенвеном» за трансфер Эджуке