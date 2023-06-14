Нидерландская болельщица пронесла на трибуну 16 бокалов пива одновременно
Кудус из «Аякса» посвятил гол со штрафного погибшему под завалами Атсу
Матч «Витесс» – «Спарта» был прерван из-за попытки фаната напасть на футболиста
«Спарта» арендует Намли у «Краснодара» (Voetbal International)
Фанаты «Витесса» запустили хештег #SlutskyOut после четвертого поражения команды подряд
Нидерландская болельщица пронесла на трибуну 16 бокалов пива одновременно
Кудус из «Аякса» посвятил гол со штрафного погибшему под завалами Атсу
Матч «Витесс» – «Спарта» был прерван из-за попытки фаната напасть на футболиста
«Спарта» арендует Намли у «Краснодара» (Voetbal International)
Фанаты «Витесса» запустили хештег #SlutskyOut после четвертого поражения команды подряд
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого и Березуцких обыграл «Экселсиор», в матче забито пять голов
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого всухую проиграл «Экселсиору»
Болельщики «Экселсиора» бросили игрушки на трибуну, где сидят больные дети
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты