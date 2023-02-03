«Твенте» не вернет Угальде из «Спартака» из-за проблем с платежами
В «Твенте» рассказали о возможных сложностях с переводом денег от «Спартака» за Угальде
Член совета директоров «Твенте» подал в отставку из-за продажи Угальде «Спартаку»
Бубнов прокомментировал трансфер Угальде в «Спартак» за 13 миллионов
Деменко — о трансфере Угальде: «15 миллионов – это, конечно, переплата. Это многовато»
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого и Березуцких обыграл «Экселсиор», в матче забито пять голов
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого всухую проиграл «Экселсиору»
Болельщики «Экселсиора» бросили игрушки на трибуну, где сидят больные дети
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты
«Твенте» не вернет Угальде из «Спартака» из-за проблем с платежами
В «Твенте» рассказали о возможных сложностях с переводом денег от «Спартака» за Угальде
Член совета директоров «Твенте» подал в отставку из-за продажи Угальде «Спартаку»
Бубнов прокомментировал трансфер Угальде в «Спартак» за 13 миллионов
Деменко — о трансфере Угальде: «15 миллионов – это, конечно, переплата. Это многовато»