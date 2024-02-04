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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Фейеноорд
АЗ Алкмаар - Фейеноорд: обзор матча 04 февраля 2024
АЗ Алкмаар
04.02.2024, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
0 : 1
Завершен
Фейеноорд
6'
М. Виффер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Фейеноорд
Замена
Л. Зеефуик
️️️️
Д. Меллер Вольфе
83'
Замена
М. ван Бредероде
️️️️
А. Пенетра
83'
81'
Замена
Л. Иванушец
️️️️
С. Хименес
Замена
К. Белич
️️️️
С. Мейнанс
74'
67'
Замена
Я. Минте
️️️️
К. Стенгс
67'
Замена
Б. Ньивкоп
️️️️
И. Пайшао
Замена
И. Садик
️️️️
Д. Аддаи
62'
Замена
Э. Поку
️️️️
Р. ван Боммел
46'
45'
+2
Желтая карточка
С. Хименес
Желтая карточка
Д. де Вит
37'
35'
Замена
Т. Велленройтер
️️️️
Д. Бейлов
Желтая карточка
Й. Класи
7'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Виффер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
8
Йорди Класи
(К)
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
42
Джейден Аддаи
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Гернот Траунер
(К)
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
6
Рамир Зерруки
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
АЗ Алкмаар
12
Tristan Kuijsten
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
17
Кристиян Белич
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Фейеноорд
31
Константинос Лампру
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
44
Лео Сауэр
ЛВ
32
Ондржей Лингр
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
17
Лука Иванушец
АП
11
Янкуба Минте
ПВ
3-4-1-2
1
Овусу-Одуро
3
Вольфе
3
Гос
5
Пенетра
8
Класи
20
де Вит
23
Базур
21
Мейнанс
7
ван Боммел
14
Павлидис
42
Аддаи
4-3-2-1
1
Бейлов
2
Гертрейда
18
Траунер
17
Ганцко
3
Хартман
6
Зерруки
27
Виффер
23
Тимбер
14
Стенгс
14
Пайшао
29
Хименес
21
Мейнанс
17
Белич
17
Белич
21
Мейнанс
5
Пенетра
9
ван Бредероде
9
ван Бредероде
5
Пенетра
42
Аддаи
11
Садик
11
Садик
42
Аддаи
7
ван Боммел
17
Поку
17
Поку
7
ван Боммел
3
Вольфе
25
Зеефуик
25
Зеефуик
3
Вольфе
1
Бейлов
1
Велленройтер
1
Велленройтер
1
Бейлов
14
Пайшао
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
14
Пайшао
29
Хименес
17
Иванушец
17
Иванушец
29
Хименес
14
Стенгс
11
Минте
11
Минте
14
Стенгс
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
12
Tristan Kuijsten
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
15
Майкель Лахдо
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Янсен
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
44
Лео Сауэр
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
12
Tristan Kuijsten
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
15
Майкель Лахдо
ЛВ
Остались в запасе
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
44
Лео Сауэр
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча АЗ Алкмаар - Фейеноорд
2
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
11
Офсайды
4
1
Количество передач
491
379
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
0.97
1.13
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
АФАС Штадион
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