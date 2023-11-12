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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - АЗ Алкмаар
Фейеноорд - АЗ Алкмаар: обзор матча 12 ноября 2023
Фейеноорд
12.11.2023, воскресенье, 18:45
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
1 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
24'
К. Тимбер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - АЗ Алкмаар
88'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
Желтая карточка
Р. Зерруки
86'
80'
Замена
Й. Одгор
️️️️
Д. де Вит
Замена
Л. Иванушец
️️️️
А. Джаханбакш
80'
76'
Замена
Д. Касиус
️️️️
Д. Меллер Вольфе
Замена
А. Уэда
️️️️
С. Хименес
66'
Замена
Р. Зерруки
️️️️
И. Пайшао
66'
55'
Замена
Э. Поку
️️️️
Р. ван Боммел
55'
Замена
К. Гаудмейн
️️️️
С. Мейнанс
55'
Замена
М. ван Бредероде
️️️️
И. Садик
Желтая карточка
К. Тимбер
44'
ГОЛ! 1:0!
К. Тимбер
Пас отдал
А. Джаханбакш
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Гернот Траунер
(К)
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
(К)
ЦЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
11
Ибрахим Садик
ПВ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
44
Лео Сауэр
ЛВ
20
Томас ван дер Белт
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
17
Лука Иванушец
АП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Вутер Гос
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
26
Тиагу Дантас
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
4-2-3-1
1
Бейлов
3
Хартман
18
Траунер
17
Ганцко
2
Гертрейда
27
Виффер
23
Тимбер
14
Пайшао
11
Джаханбакш
14
Стенгс
29
Хименес
2-4-2-2
13
Райан
28
Сугавара
4
Мартинс-Инди
21
Мейнанс
8
Класи
20
де Вит
23
Базур
11
Садик
7
ван Боммел
14
Павлидис
3
Вольфе
14
Пайшао
6
Зерруки
6
Зерруки
14
Пайшао
11
Джаханбакш
17
Иванушец
17
Иванушец
11
Джаханбакш
29
Хименес
18
Уэда
18
Уэда
29
Хименес
3
Вольфе
30
Касиус
30
Касиус
3
Вольфе
21
Мейнанс
24
Гаудмейн
24
Гаудмейн
21
Мейнанс
11
Садик
9
ван Бредероде
9
ван Бредероде
11
Садик
20
де Вит
21
Одгор
21
Одгор
20
де Вит
7
ван Боммел
17
Поку
17
Поку
7
ван Боммел
Остались в запасе
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
44
Лео Сауэр
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Вутер Гос
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
44
Лео Сауэр
ЛВ
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Вутер Гос
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Фейеноорд - АЗ Алкмаар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Де Кейп
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