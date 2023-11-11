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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - НЕК
Твенте - НЕК: обзор матча 11 ноября 2023
Твенте
11.11.2023, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
3 : 3
Завершен
НЕК
43'
С. Стейн
76'
С. Стейн
87'
М. Угальде
47'
М. Росс
56'
Б. ван Рой
65'
Ю. Бас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - НЕК
Желтая карточка
М. Угальде
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
М. Росс
88'
Замена
М. Худемакерс
️️️️
К. Огава
ГОЛ! 3:3!
М. Угальде
87'
86'
Желтая карточка
К. Огава
84'
Желтая карточка
Д. Пропер
ГОЛ! 2:3!
С. Стейн
76'
Замена
Y. Taha
️️️️
Д. Ротс
75'
75'
Замена
С. ван Вермескеркен
️️️️
Ю. Бас
73'
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
С. Хансен
Замена
Д. Бренет
️️️️
А. Сампстед
72'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
К. Эйтинг
72'
Замена
Ю. Регер
️️️️
М. Киоло
66'
Замена
М. ван Берген
️️️️
М. Влап
66'
65'
ГОЛ! 1:3!
Ю. Бас
Пас отдал
М. Маттссон
56'
ГОЛ! 1:2!
Б. ван Рой
Пас отдал
М. Маттссон
47'
ГОЛ! 1:1!
М. Росс
ГОЛ! 1:0!
С. Стейн
Пас отдал
М. Влап
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
(К)
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Сем Стейн
АП
14
Мичел Влап
АП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Лассе Шоне
(К)
ЦП
22
Сонтье Хансен
ЦФ
9
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
44
Юри Регер
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
24
Кодаи Сано
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Уннершталь
5
Смал
2
Хилгерс
3
Преппер
2
Сампстед
6
Эйтинг
6
Киоло
14
Стейн
14
Влап
11
Ротс
9
Угальде
3-2-2-1-2
24
Силлессен
2
Росс
17
Нуйтинк
24
Вердонк
28
ван Рой
15
Бас
6
Пропер
20
Шоне
8
Маттссон
9
Огава
22
Хансен
2
Сампстед
30
Бренет
30
Бренет
2
Сампстед
6
Киоло
44
Регер
44
Регер
6
Киоло
11
Ротс
10
10
11
Ротс
14
Влап
7
ван Берген
7
ван Берген
14
Влап
6
Эйтинг
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
6
Эйтинг
15
Бас
31
ван Вермескеркен
31
ван Вермескеркен
15
Бас
9
Огава
4
Худемакерс
4
Худемакерс
9
Огава
22
Хансен
7
Ларсен
7
Ларсен
22
Хансен
Остались в запасе
Твенте
НЕК
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
24
Кодаи Сано
ЦП
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
24
Кодаи Сано
ЦП
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Твенте - НЕК
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Joey Kooij, Netherlands
Стадион:
Де Гролш Весте
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