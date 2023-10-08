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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - АЗ Алкмаар
Аякс - АЗ Алкмаар: обзор матча 08 октября 2023
Аякс
08.10.2023, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
1 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
73'
Б. ван ден Бомен
45'
В. Павлидис
57'
Д. де Вит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - АЗ Алкмаар
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Я. Медич
90'
88'
Замена
Д. Касиус
️️️️
Д. Меллер Вольфе
87'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
80'
Замена
Й. Одгор
️️️️
В. Павлидис
ГОЛ! 1:2!
Б. ван ден Бомен
73'
72'
Замена
И. Садик
️️️️
М. Лахдо
72'
Замена
Б. Мартинс-Инди
️️️️
Р. Базур
Замена
Б. ван ден Бомен
️️️️
С. Фос
68'
Желтая карточка
С. Фос
65'
57'
ГОЛ! 0:2!
Д. де Вит
Пас отдал
С. Мейнанс
Желтая карточка
С. Бергвейн
50'
Замена
А. Гаеи
️️️️
Д. Ренш
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
В. Павлидис
Пас отдал
М. Лахдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
55
Силвано Фос
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
9
Брайан Бробби
ЦФ
26
Амуррихо ван Аксель Донген
ЦФ
Главный тренер
Морис Стейн
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
29
Чуба Акпом
ЦФ
34
Джейдон Банел
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Вутер Гос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
11
Ибрахим Садик
ПВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
7
Рубен ван Боммел
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Гортер
2
Ренш
13
Авила
21
Хато
18
Медич
55
Фос
24
Тэйлор
34
Бергвейн
9
Форбш
26
ван Аксель Донген
9
Бробби
2-4-2-2
13
Райан
28
Сугавара
5
Пенетра
21
Мейнанс
8
Класи
20
де Вит
23
Базур
9
ван Бредероде
15
Лахдо
3
Вольфе
14
Павлидис
2
Ренш
3
Гаеи
3
Гаеи
2
Ренш
55
Фос
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
55
Фос
18
Медич
29
Акпом
29
Акпом
18
Медич
ван Мегем
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
ван Мегем
23
Базур
4
Мартинс-Инди
4
Мартинс-Инди
23
Базур
3
Вольфе
30
Касиус
30
Касиус
3
Вольфе
15
Лахдо
11
Садик
11
Садик
15
Лахдо
14
Павлидис
21
Одгор
21
Одгор
14
Павлидис
Остались в запасе
Аякс
АЗ Алкмаар
1
Диант Рамай
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
22
Мика Годтс
ЛВ
34
Джейдон Банел
ЦФ
Главный тренер
Морис Стейн
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Вутер Гос
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
17
Эрнест Поку
ЦФ
7
Рубен ван Боммел
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
22
Мика Годтс
ЛВ
34
Джейдон Банел
ЦФ
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Вутер Гос
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
17
Эрнест Поку
ЦФ
7
Рубен ван Боммел
ЦФ
Главный тренер
Морис Стейн
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Аякс - АЗ Алкмаар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
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