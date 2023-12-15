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Уфа
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
29 февраля, 00:18
1
Газизов объяснил закат «Уфы»
28 февраля, 23:52
1
Игроки «Уфы» отказались тренироваться (Антон Смирнов)
23 февраля, 23:02
0
«Уфа» и ЦСКА договорились по Карпову
29 января, 09:50
0
«Впервые в истории футбола»: клуб Второй лиги устроил совместный ужин игроков, тренеров и фанатов
21 января, 19:57
0
«Впервые в истории футбола»: клуб Второй лиги устроил совместный ужин игроков, тренеров и фанатов
21 января, 19:57
0
Экс-тренер «Факела» Пятибратов нашел работу во Второй лиге
15 декабря 2023, 15:41
1
Источник сообщил о трех судьях РПЛ, получавших деньги от экс-директора «Чайки»
13 декабря 2023, 15:27
2
Экс-директор «Чайки» признал вину в подкупе судей: «Я думал, что это нормально»
12 декабря 2023, 14:00
5
Семшов ушел из «Чайки»
5 декабря 2023, 08:55
3
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
29 февраля, 00:18
1
Газизов объяснил закат «Уфы»
28 февраля, 23:52
1
Игроки «Уфы» отказались тренироваться (Антон Смирнов)
23 февраля, 23:02
0
«Уфа» и ЦСКА договорились по Карпову
29 января, 09:50
0
Министр спорта Башкортостана отреагировал на предложение игрокам «Уфы» оплатить сбор
7 января, 13:32
3
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Последние матчи
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Чайка
Уфа
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Чайка
0 : 0
03.03.2024
Новосибирск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Ротор
0 : 1
03.03.2024
Уфа
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Чайка
0 : 0
03.03.2024
Новосибирск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Ротор
0 : 1
03.03.2024
Уфа

Чайка - Уфа - 16 июля 2023

Чайка
16.07.2023, воскресенье, 19:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
2 : 1
Матч завершен
Уфа
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Статистика матча Чайка - Уфа
3
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3
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