Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
Газизов объяснил закат «Уфы»
Игроки «Уфы» отказались тренироваться (Антон Смирнов)
«Уфа» и ЦСКА договорились по Карпову
«Впервые в истории футбола»: клуб Второй лиги устроил совместный ужин игроков, тренеров и фанатов
«Впервые в истории футбола»: клуб Второй лиги устроил совместный ужин игроков, тренеров и фанатов
Экс-тренер «Факела» Пятибратов нашел работу во Второй лиге
Источник сообщил о трех судьях РПЛ, получавших деньги от экс-директора «Чайки»
Экс-директор «Чайки» признал вину в подкупе судей: «Я думал, что это нормально»
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
Газизов объяснил закат «Уфы»
Игроки «Уфы» отказались тренироваться (Антон Смирнов)
«Уфа» и ЦСКА договорились по Карпову
Министр спорта Башкортостана отреагировал на предложение игрокам «Уфы» оплатить сбор