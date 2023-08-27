Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Новосибирск
Металлург Л
Романцев побывал в расположении клуба Второй лиги
27 августа 2023, 12:22
1
ЦСКА объявил об уходе Елеева в клуб Второй лиги
30 августа 2022, 16:40
2
Племянник Павлюченко провалил просмотр в «Металлурге»
20 июля 2022, 11:34
3
«Металлург» победил «Рязань» с 12 игроками в заявке
17 июля 2022, 00:30
2
Экс-игрок сборной России и «Спартака» Григорьев нашел себе клуб в ФНЛ-2
3 июля 2022, 09:13
1
Романцев побывал в расположении клуба Второй лиги
27 августа 2023, 12:22
1
Бояринцев может возглавить «Новосибирск» после выхода в ФНЛ с «Родиной»
6 июня 2022, 16:30
1
ЦСКА объявил об уходе Елеева в клуб Второй лиги
30 августа 2022, 16:40
2
Племянник Павлюченко провалил просмотр в «Металлурге»
20 июля 2022, 11:34
3
«Металлург» победил «Рязань» с 12 игроками в заявке
17 июля 2022, 00:30
2
Экс-игрок сборной России и «Спартака» Григорьев нашел себе клуб в ФНЛ-2
3 июля 2022, 09:13
1
«Крылья Советов» просмотрят Арустамяна
28 мая 2022, 00:34
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
Новосибирск
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Металлург Л
0 : 0
03.03.2024
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Чайка
0 : 0
03.03.2024
Новосибирск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Чайка
0 : 0
03.03.2024
Новосибирск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Металлург Л
0 : 0
03.03.2024
Муром

Новосибирск - Металлург Л - 16 июля 2023

Новосибирск
16.07.2023, воскресенье, 12:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
Металлург Л
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Новосибирск - Металлург Л
2
Желтые карточки
2
0
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+