Романцев побывал в расположении клуба Второй лиги
ЦСКА объявил об уходе Елеева в клуб Второй лиги
Племянник Павлюченко провалил просмотр в «Металлурге»
«Металлург» победил «Рязань» с 12 игроками в заявке
Экс-игрок сборной России и «Спартака» Григорьев нашел себе клуб в ФНЛ-2
Романцев побывал в расположении клуба Второй лиги
Бояринцев может возглавить «Новосибирск» после выхода в ФНЛ с «Родиной»
ЦСКА объявил об уходе Елеева в клуб Второй лиги
Племянник Павлюченко провалил просмотр в «Металлурге»
«Металлург» победил «Рязань» с 12 игроками в заявке
Экс-игрок сборной России и «Спартака» Григорьев нашел себе клуб в ФНЛ-2
«Крылья Советов» просмотрят Арустамяна