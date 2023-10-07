«Калуга» представила четыре формы. Каждая символизирует одну из стихий

«Сахалин» подал протест на результат матча с «Калугой» из-за просроченных ПЦР-тестов

Губернатор: «Ни одной бюджетной копейки не трачу на «Калугу». Поддерживать нужно определяющие профессии, а не футболистов»