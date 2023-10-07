Игрок «Калуги» дважды за матч потерял сознание
«Химки» уволили Билялетдинова
«Калуга» представила четыре формы. Каждая символизирует одну из стихий
«Сахалин» подал протест на результат матча с «Калугой» из-за просроченных ПЦР-тестов
ПФЛ. «Металлург» забил девять мячей в ворота «Химок-М»
«Химки» уволили Билялетдинова
ПФЛ. «Металлург» забил девять мячей в ворота «Химок-М»
Игрок «Калуги» дважды за матч потерял сознание
«Калуга» представила четыре формы. Каждая символизирует одну из стихий
«Сахалин» подал протест на результат матча с «Калугой» из-за просроченных ПЦР-тестов
Губернатор: «Ни одной бюджетной копейки не трачу на «Калугу». Поддерживать нужно определяющие профессии, а не футболистов»
Кубок России. «Тосно», «Тамбов» и «Химки» продолжат борьбу за трофей