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Химки-М
Калуга
Игрок «Калуги» дважды за матч потерял сознание
7 октября 2023, 19:40
2
«Химки» уволили Билялетдинова
6 октября 2023, 22:05
5
«Калуга» представила четыре формы. Каждая символизирует одну из стихий
4 августа 2022, 13:36
1
«Сахалин» подал протест на результат матча с «Калугой» из-за просроченных ПЦР-тестов
22 октября 2021, 14:57
2
ПФЛ. «Металлург» забил девять мячей в ворота «Химок-М»
10 августа 2018, 21:57
5
«Химки» уволили Билялетдинова
6 октября 2023, 22:05
5
ПФЛ. «Металлург» забил девять мячей в ворота «Химок-М»
10 августа 2018, 21:57
5
Игрок «Калуги» дважды за матч потерял сознание
7 октября 2023, 19:40
2
«Калуга» представила четыре формы. Каждая символизирует одну из стихий
4 августа 2022, 13:36
1
«Сахалин» подал протест на результат матча с «Калугой» из-за просроченных ПЦР-тестов
22 октября 2021, 14:57
2
Губернатор: «Ни одной бюджетной копейки не трачу на «Калугу». Поддерживать нужно определяющие профессии, а не футболистов»
21 марта 2018, 15:37
51
Кубок России. «Тосно», «Тамбов» и «Химки» продолжат борьбу за трофей
24 августа 2016, 19:52
6
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Химки-М
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
02.03.2024
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
02.03.2024
Калуга

Химки-М - Калуга - 29 июля 2023

Химки-М
29.07.2023, суббота, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
1 : 3
Матч завершен
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