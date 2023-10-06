«Химки» уволили Билялетдинова
«Локомотив» забил семь голов в товарищеском матче
Перед матчем ПФЛ в Обнинске подрались болельщики «Торпедо» и ЦСКА
Команда ПФЛ заполняет стадион на 85%. Зарплата игроков – 8 тысяч
ПФЛ. «Металлург» забил девять мячей в ворота «Химок-М»
«Химки» уволили Билялетдинова
ПФЛ. «Металлург» забил девять мячей в ворота «Химок-М»
«Локомотив» забил семь голов в товарищеском матче
Перед матчем ПФЛ в Обнинске подрались болельщики «Торпедо» и ЦСКА
Команда ПФЛ заполняет стадион на 85%. Зарплата игроков – 8 тысяч