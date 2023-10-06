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10 августа 2018, 21:57
5
«Химки» уволили Билялетдинова
6 октября 2023, 22:05
5
ПФЛ. «Металлург» забил девять мячей в ворота «Химок-М»
10 августа 2018, 21:57
5
«Локомотив» забил семь голов в товарищеском матче
14 июля 2023, 22:20
1
Перед матчем ПФЛ в Обнинске подрались болельщики «Торпедо» и ЦСКА
6 апреля 2019, 16:16
3
Команда ПФЛ заполняет стадион на 85%. Зарплата игроков – 8 тысяч
11 сентября 2018, 12:14
13
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Химки-М - Квант - 22 июля 2023

Химки-М
22.07.2023, суббота, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
0 : 2
Матч завершен
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