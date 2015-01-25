Кубань Холдинг

Футболисты ростовского СКА отказались играть в Медиалиге
Экс-игрок СКА обвинил Басту в безответственном отношении к клубу
49-летний Нигматуллин рассказал о приглашении от клуба Басты
Уткин жестко высказался о переводе ростовского СКА в Медиалигу
Губерниев высказался о решении Басты перевести СКА в Медиалигу
Отец динамовца Фомина возглавил клуб Второй лиги
В «Кубань Холдинге» отреагировали на падение ракеты ВСУ рядом с отелем клуба в Севастополе
Клуб Второй лиги сообщил о смерти своего экс-игрока в зоне СВО
Это’О записал видео в поддержку «Легиона» перед матчем с «Кубанью Холдингом»
Футболисты ростовского СКА отказались играть в Медиалиге
Экс-игрок СКА обвинил Басту в безответственном отношении к клубу
49-летний Нигматуллин рассказал о приглашении от клуба Басты
Уткин жестко высказался о переводе ростовского СКА в Медиалигу
Губерниев высказался о решении Басты перевести СКА в Медиалигу