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Футболисты ростовского СКА отказались играть в Медиалиге
7 февраля, 15:30
3
Экс-игрок СКА обвинил Басту в безответственном отношении к клубу
1 февраля, 17:34
2
49-летний Нигматуллин рассказал о приглашении от клуба Басты
26 января, 07:51
1
Уткин жестко высказался о переводе ростовского СКА в Медиалигу
25 января, 20:57
15
Губерниев высказался о решении Басты перевести СКА в Медиалигу
25 января, 19:11
2
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Кубань Холдинг - СКА - 29 июля 2023

Кубань Холдинг
29.07.2023, суббота, 17:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
1 : 3
Матч завершен
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Россия
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