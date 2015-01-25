Кубань Холдинг

Губерниев высказался о решении Басты перевести СКА в Медиалигу

Уткин жестко высказался о переводе ростовского СКА в Медиалигу

49-летний Нигматуллин рассказал о приглашении от клуба Басты

Экс-игрок СКА обвинил Басту в безответственном отношении к клубу

Отец динамовца Фомина возглавил клуб Второй лиги

В «Кубань Холдинге» отреагировали на падение ракеты ВСУ рядом с отелем клуба в Севастополе

Клуб Второй лиги сообщил о смерти своего экс-игрока в зоне СВО