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Биолог-Новокубанск - Динамо Ставрополь - 29 июля 2023

Биолог-Новокубанск
29.07.2023, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
1 : 0
Матч завершен
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Россия
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