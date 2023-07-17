Биолог-Новокубанск

Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ

Кубок России. «Динамо» и «Арсенал» забили по шесть голов соперникам из ФНЛ-2

Джикия: «В Ставрополе Абаскаль увидел, что у «Спартака» очень много фанатов»

Крымские клубы провели первые матчи во Второй лиге

Кубок России. «Челябинск», «Волгарь» и «Спартак-Нальчик» вышли в 1/16 финала турнира

Крымские клубы провели первые матчи во Второй лиге

Джикия: «В Ставрополе Абаскаль увидел, что у «Спартака» очень много фанатов»

«Народная команда». Десятки фанатов встретили «Спартак» в Ставрополе

Кубок России. «Динамо» и «Арсенал» забили по шесть голов соперникам из ФНЛ-2

Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ