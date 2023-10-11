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Зоркий
РФС наказал за ставки футболиста, который летом уехал играть в Парагвай
11 октября 2023, 20:36
0
Лучший игрок матча Второй лиги получил веник и шаверму
4 октября 2023, 07:58
0
Балотелли и Нани записали видео в поддержку новгородского «Электрона»
1 октября 2023, 15:01
2
В «Электроне» ответили на обвинения в договорном матче
28 апреля 2023, 11:52
1
Еще один матч Второй лиги попал под подозрение как договорной
28 апреля 2023, 07:59
1
РФС наказал за ставки футболиста, который летом уехал играть в Парагвай
11 октября 2023, 20:36
0
Лучший игрок матча Второй лиги получил веник и шаверму
4 октября 2023, 07:58
0
Балотелли и Нани записали видео в поддержку новгородского «Электрона»
1 октября 2023, 15:01
2
В «Электроне» ответили на обвинения в договорном матче
28 апреля 2023, 11:52
1
Еще один матч Второй лиги попал под подозрение как договорной
28 апреля 2023, 07:59
1
«Амкал» выбил два профессиональных клуба из Кубка России
31 августа 2022, 14:53
16
«Амкал» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче Кубка России с «Зорким»
22 августа 2022, 21:21
1
Тренера «Зоркого» понизили в должности после поражения от «Амкала» в Кубке России
18 августа 2022, 14:40
1
Тренер «Зоркого»: «Мы были обязаны проходить «Амкал». Принимаю увольнение как должное»
17 августа 2022, 19:47
1
В «Зорком» опровергли отставку Лопатина за поражение от «Амкала». Тренер ранее ее подтвердил
17 августа 2022, 18:28
1
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Зоркий

Электрон - Зоркий - 29 июля 2023

Электрон
29.07.2023, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
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