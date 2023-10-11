РФС наказал за ставки футболиста, который летом уехал играть в Парагвай
Лучший игрок матча Второй лиги получил веник и шаверму
Балотелли и Нани записали видео в поддержку новгородского «Электрона»
В «Электроне» ответили на обвинения в договорном матче
Еще один матч Второй лиги попал под подозрение как договорной
РФС наказал за ставки футболиста, который летом уехал играть в Парагвай
Лучший игрок матча Второй лиги получил веник и шаверму
Балотелли и Нани записали видео в поддержку новгородского «Электрона»
В «Электроне» ответили на обвинения в договорном матче
Еще один матч Второй лиги попал под подозрение как договорной
«Амкал» выбил два профессиональных клуба из Кубка России
«Амкал» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче Кубка России с «Зорким»
Тренера «Зоркого» понизили в должности после поражения от «Амкала» в Кубке России
Тренер «Зоркого»: «Мы были обязаны проходить «Амкал». Принимаю увольнение как должное»
В «Зорком» опровергли отставку Лопатина за поражение от «Амкала». Тренер ранее ее подтвердил