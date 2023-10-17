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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия - Новая Зеландия
Австралия - Новая Зеландия: обзор матча 17 октября 2023
Австралия
17.10.2023, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Новая Зеландия
13'
Г. Суттар
76'
Д. Ирвин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Австралия - Новая Зеландия
Замена
С. Силвера
️️️️
М. Бойл
82'
Замена
Э. О'Нил
️️️️
К. Меткалф
81'
81'
Замена
M. Mata
️️️️
К. Вуд
81'
Замена
Т. Биндон
️️️️
М. Боксолл
ГОЛ! 2:0!
Д. Ирвин
Пас отдал
М. Бойл
76'
73'
Замена
N. Kirwan
️️️️
Б. Туилома
73'
Замена
Б. Уэйн
️️️️
Э. Джаст
67'
Замена
Д. Чампнесс
️️️️
A. Greive
Замена
Д. Ирвин
️️️️
М. Луонго
66'
Замена
К. Гудвин
️️️️
Д. Бос
66'
Замена
Б. Боррелло
️️️️
М. Дюк
66'
Замена
Р. Стрейн
️️️️
Л. Миллер
46'
ГОЛ! 1:0!
Г. Суттар
Пас отдал
М. Дюк
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
16
Азиз Бехич
ЛЗ
3
Льюис Миллер
ЦЗ
19
Гарри Суттар
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
17
Кеану Баккус
ОП
8
Конор Меткалф
ОП
6
Мартин Бойл
ПВ
8
Массимо Луонго
ЦФ
15
Митчелл Дюк
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Новая Зеландия
22
Майкл Вауд
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
6
Билл Туилома
ЦЗ
4
Майкл Боксолл
ЦЗ
75
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
10
Мэттью Гарбетт
ЦП
8
Марко Стаменич
ЦП
11
Элайджа Джаст
ПВ
20
Каллум Маккоуэтт
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
0
Alex Greive
ЦФ
Главный тренер
Данни Хэй
Австралия
1
Том Гловер
ВР
12
Эндрю Редмэйн
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
3
Райан Стрейн
ПЗ
23
Крейг Гудвин
ЛВ
20
Сэм Силвера
ЛВ
22
Джексон Ирвин
ЦП
38
Авер Мабиль
ЦП
13
Эйден О'Нил
ЦП
7
Патрик Язбек
ЦП
21
Кэмерон Берджесс
ЦФ
11
Брендон Боррелло
ЦФ
9
Мохамед Туре
ЦФ
Новая Зеландия
12
Никола Цанев
ВР
1
Макс Крокомб
ВР
4
Тайлер Биндон
ЦЗ
13
Dalton Wilkins
ЦЗ
25
Джо Чампнесс
ЛВ
0
Niko Kirwan
ЦП
26
Томми Смит
ЦФ
21
Max Mata
ЦФ
18
Бен Уэйн
ЦФ
3-4-1-2
1
Райан
3
Миллер
19
Суттар
3
Циркати
16
Бехич
17
Баккус
8
Меткалф
5
Бос
6
Бойл
15
Дюк
8
Луонго
4-2-1-3
22
Вауд
6
Туилома
4
Боксолл
75
Пиджнакер
13
Кэкачей
10
Гарбетт
8
Стаменич
11
Джаст
0
9
Вуд
20
Маккоуэтт
3
Миллер
3
Стрейн
3
Стрейн
3
Миллер
8
Луонго
22
Ирвин
22
Ирвин
8
Луонго
8
Меткалф
13
О'Нил
13
О'Нил
8
Меткалф
5
Бос
23
Гудвин
23
Гудвин
5
Бос
6
Бойл
20
Силвера
20
Силвера
6
Бойл
15
Дюк
11
Боррелло
11
Боррелло
15
Дюк
4
Боксолл
4
Биндон
4
Биндон
4
Боксолл
6
Туилома
0
0
6
Туилома
0
25
Чампнесс
25
Чампнесс
0
9
Вуд
21
21
9
Вуд
11
Джаст
18
Уэйн
18
Уэйн
11
Джаст
Остались в запасе
Австралия
Новая Зеландия
1
Том Гловер
ВР
12
Эндрю Редмэйн
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
38
Авер Мабиль
ЦП
7
Патрик Язбек
ЦП
21
Кэмерон Берджесс
ЦФ
9
Мохамед Туре
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
12
Никола Цанев
ВР
1
Макс Крокомб
ВР
13
Dalton Wilkins
ЦЗ
26
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Данни Хэй
Остались в запасе
1
Том Гловер
ВР
12
Эндрю Редмэйн
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
38
Авер Мабиль
ЦП
7
Патрик Язбек
ЦП
21
Кэмерон Берджесс
ЦФ
9
Мохамед Туре
ЦФ
Остались в запасе
12
Никола Цанев
ВР
1
Макс Крокомб
ВР
13
Dalton Wilkins
ЦЗ
26
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Главный тренер
Данни Хэй
Статистика матча Австралия - Новая Зеландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
Новая Зеландия
Чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия
1 : 5
27.06.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
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