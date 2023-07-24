Биолог-Новокубанск

Крымские клубы ни разу не проиграли в первых двух турах Второй лиги

Украина вновь потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА в связи с дебютом крымских клубов во Второй лиге

В ФНЛ раскрыли план действий после террористической атаки на Крымский мост

В Госдуме отреагировали на дебют крымских клубов во Второй лиге