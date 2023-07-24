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Украина вновь потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА в связи с дебютом крымских клубов во Второй лиге
17 июля 2023, 21:50
14
В ФНЛ раскрыли план действий после террористической атаки на Крымский мост
17 июля 2023, 11:00
1
В Госдуме отреагировали на дебют крымских клубов во Второй лиге
17 июля 2023, 10:20
1
Крымские клубы провели первые матчи во Второй лиге
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Биолог-Новокубанск
Рубин Я

Биолог-Новокубанск - Рубин Я - 16 июля 2023

Биолог-Новокубанск
16.07.2023, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 1 тур
1 : 1
Матч завершен
Рубин Я
Матч
Протокол
Статистика
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Статистика матча Биолог-Новокубанск - Рубин Я
Россия
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