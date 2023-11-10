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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Динамо (мол)
Локомотив (мол) - Динамо (мол): обзор матча 10 ноября 2023
Локомотив (мол)
10.11.2023, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, 17 тур
4 : 1
Завершен
Динамо (мол)
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Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
2 : 1
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
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1 : 3
23.10.2026
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Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
1 : 1
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
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