«Кельн» – «Айнтрахт»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля
«Хайденхайм» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
«Хайденхайм» – «Боруссия»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 2 февраля
Арбитр в Бундеслиге не смог продолжить матч после попадания мячом в голову
«Вольфсбург» – «Кельн»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
«Хайденхайм» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
«Хайденхайм» – «Боруссия»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 2 февраля
«Хайденхайм» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
Бундеслига. «Бавария» победила «Хайденхайм» (4:2), «Боруссия» Д уступила «Штутгарту» (1:2)
«Бавария» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023
«Кельн» – «Айнтрахт»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля
Арбитр в Бундеслиге не смог продолжить матч после попадания мячом в голову
«Вольфсбург» – «Кельн»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
«Кельн» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2024
«Кельн» – «Боруссия Дортмунд»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января