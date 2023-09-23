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«Нужно спрашивать с игроков»: Тухель – о домашнем поражении «Баварии» от «Вердера»
Бундеслига. Хет-трик Фуллкруга принес «Боруссии» победу над «Бохумом»
«Боруссия Д» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
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Бундеслига. «Бавария» разгромила «Бохум» с хет-триком Кейна (7:0), «Боруссия» Д победила «Вольфсбург» (1:0)