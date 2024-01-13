«Аугсбург» – «Лейпциг»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
«Лейпциг» – «Унион»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 4 февраля
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 4 февраля
«Рома» арендовала испанского защитника
Арбитр в Бундеслиге не смог продолжить матч после попадания мячом в голову
«Аугсбург» – «Лейпциг»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
«Лейпциг» – «Унион»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 4 февраля
«Рома» арендовала испанского защитника
«Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
«Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 4 февраля
Арбитр в Бундеслиге не смог продолжить матч после попадания мячом в голову
«Вольфсбург» – «Кельн»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
«Хайденхайм» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
Спартаковец Бонгонда заинтересовал клубы из пяти европейских стран