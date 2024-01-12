«Аугсбург» – «Лейпциг»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 4 февраля
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Стали известны стартовые составы на матч «Аугсбург» – «Бавария»: 19 тур Бундеслиги
«Аугсбург» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 4 февраля
«Фрайбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» (3:0) и вплотную приблизилась к лидеру
«Бавария» провела акцию в память о Беккенбауэре перед игрой с «Хоффенхаймом»
«Бавария» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2024
«Аугсбург» – «Лейпциг»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Аугсбург» (3:2)
Стали известны стартовые составы на матч «Аугсбург» – «Бавария»: 19 тур Бундеслиги
«Аугсбург» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
«Аугсбург» – «Бавария»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января