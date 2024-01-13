«Аугсбург» – «Лейпциг»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля
«Лейпциг» – «Унион»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 4 февраля
«Майнц» – «Вердер»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля
Лидер Бундеслиги продал полузащитника в «Майнц»
«Аугсбург» – «Лейпциг»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
«Лейпциг» – «Унион»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 4 февраля
«Рома» арендовала испанского защитника
«Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
«Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля
«Майнц» – «Вердер»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля
Лидер Бундеслиги продал полузащитника в «Майнц»
«Айнтрахт» – «Майнц»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 26 января
«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура Бундеслиги, 19 января