«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля
«Майнц» – «Вердер»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля
Лидер Бундеслиги продал полузащитника в «Майнц»
Бундеслига. Хет-трик Фуллкруга принес «Боруссии» победу над «Бохумом»
«Боруссия Д» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля
«Майнц» – «Вердер»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля
Лидер Бундеслиги продал полузащитника в «Майнц»
«Айнтрахт» – «Майнц»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 26 января
«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура Бундеслиги, 19 января
Бундеслига. Хет-трик Фуллкруга принес «Боруссии» победу над «Бохумом»
«Боруссия Д» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
«Боруссия» Д – «Бохум»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
«Бохум» – «Штутгарт»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Бохум» с хет-триком Кейна (7:0), «Боруссия» Д победила «Вольфсбург» (1:0)