«Аугсбург» – «Лейпциг»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
«Хайденхайм» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
«Хайденхайм» – «Боруссия»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 2 февраля
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Аугсбург» (3:2)
Стали известны стартовые составы на матч «Аугсбург» – «Бавария»: 19 тур Бундеслиги
«Аугсбург» – «Лейпциг»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Аугсбург» (3:2)
Стали известны стартовые составы на матч «Аугсбург» – «Бавария»: 19 тур Бундеслиги
«Аугсбург» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
«Аугсбург» – «Бавария»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
«Хайденхайм» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
«Хайденхайм» – «Боруссия»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 2 февраля
«Хайденхайм» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
Бундеслига. «Бавария» победила «Хайденхайм» (4:2), «Боруссия» Д уступила «Штутгарту» (1:2)
«Бавария» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023