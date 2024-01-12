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Кейта эмоционально отреагировал на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
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«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 4 февраля
«Фрайбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» (3:0) и вплотную приблизилась к лидеру
«Бавария» провела акцию в память о Беккенбауэре перед игрой с «Хоффенхаймом»
«Бавария» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2024
«Майнц» – «Вердер»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля
Кейта эмоционально отреагировал на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
«Вердер» – «Фрайбург»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
«Локомотив» отказался от трансфера игрока «Вердера»
«Нужно спрашивать с игроков»: Тухель – о домашнем поражении «Баварии» от «Вердера»