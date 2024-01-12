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Вердер
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 4 февраля
4 февраля, 11:56
0
«Майнц» – «Вердер»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля
3 февраля, 10:23
0
Кейта эмоционально отреагировал на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
29 января, 13:29
0
«Вердер» – «Фрайбург»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
26 января, 09:50
0
«Локомотив» отказался от трансфера игрока «Вердера»
25 января, 23:26
0
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 4 февраля
4 февраля, 11:56
0
«Фрайбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
19 января, 18:52
0
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» (3:0) и вплотную приблизилась к лидеру
13 января, 00:29
0
«Бавария» провела акцию в память о Беккенбауэре перед игрой с «Хоффенхаймом»
12 января, 22:52
0
«Бавария» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2024
12 января, 10:33
0
«Майнц» – «Вердер»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля
3 февраля, 10:23
0
Кейта эмоционально отреагировал на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
29 января, 13:29
0
«Вердер» – «Фрайбург»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
26 января, 09:50
0
«Локомотив» отказался от трансфера игрока «Вердера»
25 января, 23:26
0
«Нужно спрашивать с игроков»: Тухель – о домашнем поражении «Баварии» от «Вердера»
21 января, 20:29
0
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Последние матчи
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Хоффенхайм
Вердер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бавария
3 : 0
12.01.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бохум
1 : 1
14.01.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фрайбург
3 : 2
20.01.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бавария
0 : 1
21.01.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 19 тур
Хоффенхайм
1 : 1
27.01.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вольфсбург
2 : 2
04.02.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 19 тур
Хоффенхайм
1 : 1
27.01.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фрайбург
3 : 2
20.01.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бавария
3 : 0
12.01.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 20 тур
Майнц
0 : 1
03.02.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
2 : 1
27.01.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бавария
0 : 1
21.01.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бохум
1 : 1
14.01.2024
Вердер

Хоффенхайм - Вердер - 03 марта 2024

Хоффенхайм
03.03.2024, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
- : -
Не начался
Вердер
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Хоффенхайм - Вердер
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Германия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
- : -
10.02.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
- : -
10.02.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
- : -
10.02.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 21 тур
Штутгарт
- : -
11.02.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 21 тур
Хоффенхайм
- : -
11.02.2024
Кельн
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
- : -
16.02.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
- : -
17.02.2024
Боруссия Д
Россия
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