«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля
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«Унион» – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
В Германии наказали тренера «Униона», дважды ударившего по лицу Сане из «Баварии»
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 4 февраля
«Фрайбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» (3:0) и вплотную приблизилась к лидеру
«Бавария» провела акцию в память о Беккенбауэре перед игрой с «Хоффенхаймом»
«Бавария» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2024
«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля
«Лейпциг» – «Унион»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 4 февраля
«Унион» – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
В Германии наказали тренера «Униона», дважды ударившего по лицу Сане из «Баварии»
Бундеслига. «Бавария» победила «Унион», отставание от «Байера» – 4 очка