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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - РБ Лейпциг
Вольфсбург - РБ Лейпциг: обзор матча 25 ноября 2023
Вольфсбург
25.11.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
9'
Й. Винд
66'
Рожерио
52'
Ю. Поульсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - РБ Лейпциг
Желтая карточка
К. Кастелс
90'
+2
Замена
Т. Томаш
️️️️
Й. Винд
84'
83'
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
А. Айдара
83'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
К. Баумгартнер
Замена
Я. Герхардт
️️️️
М. Сванберг
83'
79'
Желтая карточка
Х. Симонс
Замена
М. Арнольд
️️️️
Л. Майер
77'
73'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Ю. Поульсен
Замена
К. Паредес
️️️️
В. Черны
73'
ГОЛ! 2:1!
Рожерио
Пас отдал
Й. Винд
66'
Желтая карточка
М. Лакруа
59'
52'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Л. Опенда
Замена
М. Йенц
️️️️
С. Борнау
46'
Желтая карточка
С. Зесигер
45'
+4
Желтая карточка
М. Сванберг
35'
33'
Желтая карточка
Л. Опенда
ГОЛ! 1:0!
Й. Винд
Пас отдал
М. Сванберг
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
(К)
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
3-2-3-2
1
Кастелс
5
Лакруа
33
Борнау
15
Зесигер
13
Рожерио
17
Баку
32
Сванберг
40
Вранкс
14
Майер
18
Черны
19
Винд
4-2-2-2
28
Бласвих
23
Хенрикс
3
Симакан
23
Люкеба
22
Раум
21
Айдара
21
Шлагер
7
Симонс
14
Баумгартнер
15
Поульсен
17
Опенда
33
Борнау
4
Йенц
4
Йенц
33
Борнау
18
Черны
30
Паредес
30
Паредес
18
Черны
32
Сванберг
31
Герхардт
31
Герхардт
32
Сванберг
14
Майер
27
Арнольд
27
Арнольд
14
Майер
19
Винд
8
Томаш
8
Томаш
19
Винд
21
Айдара
13
Зайвальд
13
Зайвальд
21
Айдара
14
Баумгартнер
14
Карвалью
14
Карвалью
14
Баумгартнер
15
Поульсен
10
Форсберг
10
Форсберг
15
Поульсен
Остались в запасе
Вольфсбург
РБ Лейпциг
12
Павао Перван
ВР
2
Килиан Фишер
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
2
Килиан Фишер
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
9
Амин Сарр
ЦФ
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Вольфсбург - РБ Лейпциг
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Фольксваген
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