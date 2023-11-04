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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Байер
Хоффенхайм - Байер: обзор матча 04 ноября 2023
Хоффенхайм
04.11.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 3
Завершен
Байер
56'
А. Сташ
58'
В. Вегхорст
9'
Ф. Вирц
45+1'
А. Гримальдо
70'
А. Гримальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Байер
90'
+1
Замена
А. Гложек
️️️️
Ф. Вирц
88'
Замена
А. Адли
️️️️
В. Бонифаци
Замена
М. Бериша
️️️️
М. Байер
87'
81'
Желтая карточка
Д. Та
80'
Замена
Р. Андрих
️️️️
Й. Хофманн
Замена
И. Бебу
️️️️
Р. Сков
78'
Замена
А. Крамарич
️️️️
Ф. Бекер
78'
72'
Желтая карточка
Л. Градецки
70'
ГОЛ! 2:3!
А. Гримальдо
Пас отдал
В. Бонифаци
Желтая карточка
Г. Премель
60'
ГОЛ! 2:2!
В. Вегхорст
58'
ГОЛ! 1:2!
А. Сташ
56'
Желтая карточка
О. Кабак
48'
46'
Замена
Й. Станишич
️️️️
О. Коссуну
Желтая карточка
В. Вегхорст
45'
+3
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
А. Гримальдо
Пас отдал
Й. Хофманн
9'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Вирц
Пас отдал
В. Бонифаци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Байер
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
20
Bambasé Conté
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Бауманн
5
Кабак
7
Фогт
25
Акпогума
18
Сташ
22
Бекер
21
Премель
30
Бюлтер
24
Сков
14
Байер
9
Вегхорст
3-3-1-2-1
1
Градецки
31
Коссуну
4
Та
12
Тапсоба
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
25
Паласиос
7
Хофманн
7
Вирц
22
Бонифаци
24
Сков
9
Бебу
9
Бебу
24
Сков
22
Бекер
27
Крамарич
27
Крамарич
22
Бекер
14
Байер
20
Бериша
20
Бериша
14
Байер
31
Коссуну
44
Станишич
44
Станишич
31
Коссуну
7
Хофманн
8
Андрих
8
Андрих
7
Хофманн
22
Бонифаци
21
Адли
21
Адли
22
Бонифаци
7
Вирц
10
Гложек
10
Гложек
7
Вирц
Остались в запасе
Хоффенхайм
Байер
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
20
Bambasé Conté
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
32
Матей Коварж
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
20
Bambasé Conté
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Хоффенхайм - Байер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Франк Вилленборг
(Оснабрюк)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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