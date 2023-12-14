ПСЖ – «Лилль»: прогноз на матч французской Лиги 1, 10 февраля
Во Франции уточнили степень серьезности травмы Мбаппе
«Лион» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
«Лилль» – «Клермон»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
«Нант» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Нант» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Нант» – «Ланс»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 3 февраля
В «Пари НН» подтвердили интерес к Севикяну со стороны клуба Лиги 1
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Нант» (2:1) и упрочил лидерство
«ПСЖ» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023
ПСЖ – «Лилль»: прогноз на матч французской Лиги 1, 10 февраля
Во Франции уточнили степень серьезности травмы Мбаппе
«Лион» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
«Лилль» – «Клермон»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
«Монпелье» – «Лилль»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 28 января