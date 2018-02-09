ПСЖ – «Лилль»: прогноз на матч французской Лиги 1, 10 февраля
Мбаппе поставил новое условие «Реалу»
Во Франции уточнили степень серьезности травмы Мбаппе
Букмекеры спрогнозировали следующий клуб Мбаппе – это не «Реал»
Определился первый игрок, добравшийся до отметки в 30 голов в этом сезоне
Осужденный защитник «Ниццы» может оказаться в РПЛ
«Ницца» – «Метц»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 27 января
«Ницца» озвучила топ-клубам АПЛ цену на Тодибо
«Ренн» – «Ницца»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января
«Сосьедаду» предложили арендовать хавбека «ПСЖ»
ПСЖ – «Лилль»: прогноз на матч французской Лиги 1, 10 февраля
Мбаппе поставил новое условие «Реалу»
Во Франции уточнили степень серьезности травмы Мбаппе
Букмекеры спрогнозировали следующий клуб Мбаппе – это не «Реал»
Определился первый игрок, добравшийся до отметки в 30 голов в этом сезоне