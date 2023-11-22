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«Нант» – «Ланс»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 3 февраля
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«Нант» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
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Лига 1. «ПСЖ» победил на выезде «Ланс» (2:0) и лидирует с 8-очковым отрывом, у Мбаппе 1+1
«Ланс» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2024
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Агент Николсона ответил на вопрос о возвращении игрока в «Спартак»
Агент: «Николсон – великий игрок»
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Вратарь «Клермона», потерявший сознание от взрыва петарды на поле, прокомментировал инцидент