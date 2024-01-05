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Метц
Ланс
«Марсель» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2024
9 февраля, 10:22
0
«Марсель» – «Метц»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Франции, 9 февраля
9 февраля, 09:35
0
«Нант» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 12:53
0
«Нант» – «Ланс»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 3 февраля
3 февраля, 10:57
0
«Тулуза» – «Ланс»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 28 января
27 января, 13:36
0
«Марсель» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2024
9 февраля, 10:22
0
«Марсель» – «Метц»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Франции, 9 февраля
9 февраля, 09:35
0
«Ницца» – «Метц»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 27 января
26 января, 10:17
0
«Метц» – «Тулуза»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 14 января
13 января, 16:17
0
«Аякс» объявил об уходе грузинского нападающего, купленного за 16 миллионов
6 января, 11:11
3
«Нант» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 12:53
0
«Нант» – «Ланс»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 3 февраля
3 февраля, 10:57
0
«Тулуза» – «Ланс»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 28 января
27 января, 13:36
0
Лига 1. «ПСЖ» победил на выезде «Ланс» (2:0) и лидирует с 8-очковым отрывом, у Мбаппе 1+1
15 января, 00:42
0
«Ланс» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2024
14 января, 11:57
0
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Последние матчи
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Метц
Ланс
Франция. Кубок, 1/32 финала
Метц
1 : 2
05.01.2024
Клермон
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ланс
2 : 2
07.01.2024
Монако
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
0 : 1
14.01.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 18 тур
Ланс
0 : 2
14.01.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
1 : 0
27.01.2024
Метц
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
1 : 1
09.02.2024
Метц
Франция. Лига 1, 20 тур
Метц
1 : 2
04.02.2024
Лорьян
Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
1 : 0
27.01.2024
Метц
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
0 : 1
14.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок, 1/32 финала
Метц
1 : 2
05.01.2024
Клермон
Франция. Лига 1, 20 тур
Нант
0 : 1
03.02.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
0 : 2
28.01.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 18 тур
Ланс
0 : 2
14.01.2024
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ланс
2 : 2
07.01.2024
Монако

Метц - Ланс - 14 апреля 2024

Метц
14.04.2024, воскресенье, 00:00
Франция. Лига 1, 29 тур
- : -
Не начался
Ланс
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Метц - Ланс
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 21 тур
Клермон
- : -
11.02.2024
Брест
Франция. Лига 1, 21 тур
Монпелье
- : -
11.02.2024
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