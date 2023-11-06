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«Монако» упустил победу в Лорьяне при капитане Головине – он впервые сыграл за команду с повязкой
Кубок Франции. «ПСЖ» пробился в 1/4 финала, «Гавр» Кузяева вылетел
«ПСЖ» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
Обзор матча «ПСЖ» – «Брест» голы и лучшие моменты (Видео)
Лига 1. «ПСЖ» упустил победу над «Брестом», ведя 2:0 в счете
«ПСЖ» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024