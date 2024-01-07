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Лилль
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0
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0
«Реймс» – «Тулуза»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
4 февраля, 11:15
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Японца из «Реймса», которого Макрон хотела видеть в сборной Франции, обвинили в пьяном изнасиловании двух женщин
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«Монако» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024
13 января, 10:26
0
«Монако» – «Реймс»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января
12 января, 12:13
0
ПСЖ – «Лилль»: прогноз на матч французской Лиги 1, 10 февраля
9 февраля, 18:55
0
Во Франции уточнили степень серьезности травмы Мбаппе
9 февраля, 15:43
0
«Лион» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 09:56
0
«Лилль» – «Клермон»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
4 февраля, 11:12
0
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Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Динан-Леон
0 : 3
07.01.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1 : 3
13.01.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
3 : 0
14.01.2024
Лорьян
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сошо
3 : 2
21.01.2024
Реймс
Франция. Кубок, 1/16 финала
Расинг
0 : 1
21.01.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 20 тур
Реймс
2 : 3
04.02.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
0 : 0
28.01.2024
Нант
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сошо
3 : 2
21.01.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1 : 3
13.01.2024
Реймс
Франция. Кубок, 1/32 финала
Динан-Леон
0 : 3
07.01.2024
Реймс
Франция. Кубок, 1/8 финала
Лион
2 : 1
07.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
4 : 0
04.02.2024
Клермон
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
0 : 0
28.01.2024
Лилль
Франция. Кубок, 1/16 финала
Расинг
0 : 1
21.01.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
3 : 0
14.01.2024
Лорьян

Реймс - Лилль - 03 марта 2024

Реймс
03.03.2024, воскресенье, 00:00
Франция. Лига 1, 24 тур
- : -
Не начался
Лилль
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Реймс - Лилль
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Лига 1
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Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 21 тур
Клермон
- : -
11.02.2024
Брест
Франция. Лига 1, 21 тур
Монпелье
- : -
11.02.2024
Лион
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