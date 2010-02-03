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Монако
Кубок Франции. «Монако» с Головиным вылетел от клуба третьего дивизиона
9 февраля, 01:12
5
«Руан» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2024
8 февраля, 10:43
0
Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»
6 февраля, 13:13
2
Глеб высказался о перспективах Головина
6 февраля, 11:15
2
Головин прокомментировал ничью «Монако» с «Гавром» Кузяева
4 февраля, 18:26
1
Осужденный защитник «Ниццы» может оказаться в РПЛ
3 февраля, 17:13
10
«Ницца» – «Метц»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 27 января
26 января, 10:17
0
«Ницца» озвучила топ-клубам АПЛ цену на Тодибо
12 января, 15:51
0
«Ренн» – «Ницца»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января
12 января, 12:21
0
«Сосьедаду» предложили арендовать хавбека «ПСЖ»
8 января, 11:06
0
Кубок Франции. «Монако» с Головиным вылетел от клуба третьего дивизиона
9 февраля, 01:12
5
«Руан» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2024
8 февраля, 10:43
0
Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»
6 февраля, 13:13
2
Глеб высказался о перспективах Головина
6 февраля, 11:15
2
Головин прокомментировал ничью «Монако» с «Гавром» Кузяева
4 февраля, 18:26
1
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Последние матчи
Все
Ницца
Монако
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1 : 3
13.01.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
2 : 0
13.01.2024
Ницца
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бордо
2 : 3
20.01.2024
Ницца
Франция. Кубок, 1/16 финала
Родез
1 : 3
20.01.2024
Монако
Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
1 : 0
27.01.2024
Метц
Франция. Кубок, 1/8 финала
Монпелье
1 : 4
07.02.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
0 : 0
04.02.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
1 : 0
27.01.2024
Метц
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бордо
2 : 3
20.01.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
2 : 0
13.01.2024
Ницца
Франция. Кубок, 1/8 финала
Руан
1 : 1
08.02.2024
Монако
Франция. Лига 1, 20 тур
Монако
1 : 1
04.02.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 19 тур
Марсель
2 : 2
27.01.2024
Монако
Франция. Кубок, 1/16 финала
Родез
1 : 3
20.01.2024
Монако
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1 : 3
13.01.2024
Реймс

Ницца - Монако - 11 февраля 2024

Ницца
11.02.2024, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 21 тур
- : -
Не начался
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Монако
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
6
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
4
Амаду Данте
ЦЗ
26
Мельвен Бар
ЛП
24
Гаэтан Лаборд
ЦП
11
Морган Сансон
ЦП
19
Кефрен Тюрам
ЦП
28
Хишам Будауи
ЦП
23
Жордан Лотомба
ПП
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Монако
16
Филипп Кен
ВР
5
Тило Керер
ЦЗ
88
Сунгуту Магасса
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
14
Исмаил Якобс
ЛП
21
Магнес Аклиуш
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
17
Александр Головин
ЦП
2
Вандерсон
ПП
7
Элисс Бен-Сегир
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Ницца
Монако
3-5-1-1
1
Булка
6
Тодибо
55
Ндайшими
4
Данте
26
Бар
11
Сансон
19
Тюрам
28
Будауи
23
Лотомба
24
Лаборд
29
Гессан
3-5-2
16
Кен
5
Керер
88
Магасса
22
Салису
2
Вандерсон
21
Аклиуш
19
Фофана
17
Головин
14
Якобс
10
Бен-Йеддер
7
Бен-Сегир
Остались в запасе
Ницца
Монако
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Ницца - Монако
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Франция. Лига 1
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Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
- : -
09.02.2024
Метц
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
- : -
09.02.2024
Метц
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
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