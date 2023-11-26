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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Тулуза
Ницца - Тулуза: обзор матча 26 ноября 2023
Ницца
26.11.2023, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 0
Завершен
Тулуза
54'
Т. Моффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Тулуза
90'
+3
Желтая карточка
С. Гелаберт
90'
+1
Замена
Я. Беграуи
️️️️
В. Сьерро
Замена
А. Менди
️️️️
Т. Моффи
84'
83'
Желтая карточка
М. Деслер
81'
Желтая карточка
М. Бангре
79'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Г. Суасо
79'
Замена
М. Бангре
️️️️
А. Доннум
Замена
Т. Луше
️️️️
Ж. Лотомба
72'
Замена
Р. Перро
️️️️
Ж. Бога
72'
Замена
Э. Гессан
️️️️
Г. Лаборд
66'
65'
Замена
С. Гелаберт
️️️️
К. Кассерес
65'
Замена
М. Диарра
️️️️
В. Каманци
ГОЛ! 1:0!
Т. Моффи
Пас отдал
М. Сансон
54'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
С. Диоп
46'
33'
Желтая карточка
К. Кассерес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Данте
(К)
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
6
Стейн Спирингс
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
4
Венсан Сьерро
(К)
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Алиу Бальде
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
23
Том Луше
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
10
Эванн Гессан
ЦФ
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
10
Сесар Гелаберт
АП
10
Денис Генро
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Булка
26
Бар
4
Данте
3
Лотомба
13
Росарио
19
Тюрам
8
Сансон
13
Бога
10
Диоп
9
Моффи
9
Лаборд
3-2-3-1-1
16
Ресте
12
Каманци
2
Кошта
2
Николайсен
3
Деслер
17
Суасо
6
Спирингс
23
Кассерес
4
Сьерро
15
Доннум
9
Магри
13
Бога
15
Перро
15
Перро
13
Бога
9
Моффи
33
Менди
33
Менди
9
Моффи
3
Лотомба
23
Луше
23
Луше
3
Лотомба
10
Диоп
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
10
Диоп
9
Лаборд
10
Гессан
10
Гессан
9
Лаборд
12
Каманци
24
Диарра
24
Диарра
12
Каманци
23
Кассерес
10
Гелаберт
10
Гелаберт
23
Кассерес
15
Доннум
11
Бангре
11
Бангре
15
Доннум
17
Суасо
22
Сиссоко
22
Сиссоко
17
Суасо
4
Сьерро
14
Беграуи
14
Беграуи
4
Сьерро
Остались в запасе
Ницца
Тулуза
77
Тедди Булхенди
ВР
21
Реда Белахьян
ОП
14
Алиу Бальде
ЛВ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
16
Алекс Домингес
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
21
Реда Белахьян
ОП
14
Алиу Бальде
ЛВ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Ницца - Тулуза
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Альянс Ривьера
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