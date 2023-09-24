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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Марсель
ПСЖ - Марсель: обзор матча 24 сентября 2023
ПСЖ
24.09.2023, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 6 тур
4 : 0
Завершен
Марсель
8'
А. Хакими
37'
Р. Коло Муани
47'
Г. Рамуш
89'
Г. Рамуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Марсель
ГОЛ! 4:0!
Г. Рамуш
Пас отдал
Р. Коло Муани
89'
85'
Желтая карточка
Р. Лоди
84'
Замена
Б. Надир
️️️️
Ж. Клосс
84'
Замена
Б. Мейте
️️️️
Л. Балерди
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
А. Хакими
83'
Замена
К. Солер
️️️️
Б. Барколя
83'
82'
Желтая карточка
Ж. Верету
75'
Замена
Х. Корреа
️️️️
П. Обамеянг
73'
Желтая карточка
С. Жиго
Замена
Ф. Руис
️️️️
У. Дембеле
69'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Л. Эрнандес
69'
ГОЛ! 3:0!
Г. Рамуш
Пас отдал
У. Дембеле
47'
46'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
Витинья
46'
Замена
А. Арит
️️️️
А. Унаи
ГОЛ! 2:0!
Р. Коло Муани
37'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
К. Мбаппе
32'
ГОЛ! 1:0!
А. Хакими
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
17
Жордан Верету
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Жак Абардонадо
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Витинья
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
4
Билял Надир
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
77
Амин Арит
АП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-2-2-2
1
Доннарумма
21
Эрнандес
5
Маркиньос
37
Шкриньяр
2
Хакими
33
Заир-Эмери
5
Угарте
29
Барколя
10
Дембеле
10
Мбаппе
9
Муани
3-2-3-2
13
Лопес
26
Балерди
2
Жиго
99
Мбемба
92
Клосс
6
Лоди
17
Верету
21
Ронжье
21
Унаи
9
Витинья
7
Обамеянг
2
Хакими
20
Мукиэле
20
Мукиэле
2
Хакими
21
Эрнандес
2
Перейра
2
Перейра
21
Эрнандес
10
Дембеле
8
Руис
8
Руис
10
Дембеле
29
Барколя
18
Солер
18
Солер
29
Барколя
10
Мбаппе
9
Рамуш
9
Рамуш
10
Мбаппе
26
Балерди
18
Мейте
18
Мейте
26
Балерди
92
Клосс
4
Надир
4
Надир
92
Клосс
9
Витинья
7
Ндиайе
7
Ндиайе
9
Витинья
21
Унаи
77
Арит
77
Арит
21
Унаи
7
Обамеянг
32
Корреа
32
Корреа
7
Обамеянг
Остались в запасе
ПСЖ
Марсель
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
17
Витинья
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
36
Рубен Бланко
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
18
Эмран Согло
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Главный тренер
Жак Абардонадо
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
17
Витинья
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
18
Эмран Согло
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Жак Абардонадо
Статистика матча ПСЖ - Марсель
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Информация о матче
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