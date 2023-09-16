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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Лилль
Ренн - Лилль: обзор матча 16 сентября 2023
Ренн
16.09.2023, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 2
Завершен
Лилль
74'
Л. Ассиньон
89'
И. Салах
33'
Л. Йоро
62'
Б. Диаките
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Лилль
ГОЛ! 2:2!
И. Салах
Пас отдал
Л. Ассиньон
89'
89'
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
Р. Кабелла
88'
Желтая карточка
А. Гомес
86'
Желтая карточка
Д. Дэвид
81'
Замена
Х. Арнар Харальдссон
️️️️
И. Кавалейру
81'
Замена
Т. Сантуш
️️️️
Ю. Языджи
ГОЛ! 1:2!
Л. Ассиньон
74'
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
А. Гуири
64'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Б. Сантамария
64'
Замена
Л. Бляс
️️️️
Э. Ле Фе
63'
62'
ГОЛ! 0:2!
Б. Диаките
Замена
И. Салах
️️️️
Д. Дуэ
55'
51'
Желтая карточка
Б. Диаките
33'
ГОЛ! 0:1!
Л. Йоро
Пас отдал
Р. Кабелла
Желтая карточка
Н. Матич
32'
30'
Желтая карточка
Ю. Языджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Неманья Матич
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
97
Юсуф Языджи
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Игнасио Мирамон
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
17
Аарон Малуда
ЦФ
4-2-2-1-1
30
Манданда
3
Трюффер
17
Омари
3
Теате
22
Ассиньон
7
Сантамария
18
Матич
28
Ле Фе
27
Бурижо
14
Дуэ
9
Гуири
4-2-3-1
30
Шевалье
18
Диаките
15
Йоро
14
Умтити
31
Исмаили
21
Андре
7
Гомес
8
Иван Кавалейру
97
Языджи
5
Кабелла
15
Дэвид
7
Сантамария
32
Ридер
32
Ридер
7
Сантамария
28
Ле Фе
10
Бляс
10
Бляс
28
Ле Фе
14
Дуэ
7
Салах
7
Салах
14
Дуэ
9
Гуири
91
Йылдырым
91
Йылдырым
9
Гуири
5
Кабелла
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
5
Кабелла
97
Языджи
22
Сантуш
22
Сантуш
97
Языджи
8
Иван Кавалейру
10
Харальдссон
10
Харальдссон
8
Иван Кавалейру
Остались в запасе
Ренн
Лилль
93
Готье Гайо
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Вито Манноне
ВР
80
Аким Зедадка
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
17
Аарон Малуда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
80
Аким Зедадка
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
17
Аарон Малуда
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Ренн - Лилль
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
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1 : 0
30.10.2026
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