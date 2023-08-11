Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Лилль
Ницца - Лилль: обзор матча 11 августа 2023
Ницца
11.08.2023, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
19'
Г. Лаборд
90+4'
Б. Диаките
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Лилль
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Б. Диаките
Пас отдал
А. Гомес
Замена
Х. Будауи
️️️️
Т. Моффи
81'
81'
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
Р. Кабелла
80'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
67'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
А. Вирджиниус
61'
Замена
А. Гомес
️️️️
К. Балеба
Замена
Э. Гессан
️️️️
Г. Лаборд
58'
Замена
П. Росарио
️️️️
К. Тюрам
57'
Замена
С. Диоп
️️️️
Ж. Бога
57'
Желтая карточка
К. Тюрам
55'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ю. Аталь
46'
45'
+3
Желтая карточка
Т. Сантуш
Желтая карточка
Г. Лаборд
45'
+1
38'
Желтая карточка
Х. Арнар Харальдссон
Желтая карточка
Ю. Аталь
35'
ГОЛ! 1:0!
Г. Лаборд
Пас отдал
Т. Моффи
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
9
Терем Моффи
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
21
Реда Белахьян
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
26
Бадредин Буанани
ПВ
10
Эванн Гессан
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
30
Том Негрель
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
17
Аарон Малуда
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Булка
20
Тодибо
4
Данте
55
Ндайшими
26
Бар
19
Тюрам
20
Аталь
8
Сансон
13
Бога
9
Лаборд
9
Моффи
4-3-2-1
30
Шевалье
22
Сантуш
18
Диаките
4
Александро
31
Исмаили
10
Харальдссон
21
Андре
20
Балеба
5
Кабелла
7
Вирджиниус
15
Дэвид
20
Аталь
3
Лотомба
3
Лотомба
20
Аталь
19
Тюрам
13
Росарио
13
Росарио
19
Тюрам
9
Моффи
6
Будауи
6
Будауи
9
Моффи
13
Бога
10
Диоп
10
Диоп
13
Бога
9
Лаборд
10
Гессан
10
Гессан
9
Лаборд
5
Кабелла
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
5
Кабелла
20
Балеба
7
Гомес
7
Гомес
20
Балеба
10
Харальдссон
97
Языджи
97
Языджи
10
Харальдссон
7
Вирджиниус
11
Жегрова
11
Жегрова
7
Вирджиниус
Остались в запасе
Ницца
Лилль
77
Тедди Булхенди
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
21
Реда Белахьян
ОП
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
16
Адам Якубек
ВР
30
Том Негрель
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
17
Аарон Малуда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
21
Реда Белахьян
ОП
26
Бадредин Буанани
ПВ
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
30
Том Негрель
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
17
Аарон Малуда
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Ницца - Лилль
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Новости команд
Все
Ницца
Лилль
Лига 1: шансы «Ниццы» и «Труа» на победу в матче 12-го тура
10:42
Лига 1: шансы «Ле-Мана» и «Лилля» на победу в матче 12-го тура
10:33
Тренер «Баварии» объяснил первое поражение в сезоне
Вчера, 10:57
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Лилль» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Лига 1: шансы «Ниццы» и «Труа» на победу в матче 12-го тура
10:42
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
22 ноября
11
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
22 ноября
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ле-Мана» и «Лилля» на победу в матче 12-го тура
10:33
Тренер «Баварии» объяснил первое поражение в сезоне
Вчера, 10:57
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Лилль» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+