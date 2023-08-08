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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Мэнсфилд Таун - Гримсби Таун
Мэнсфилд Таун - Гримсби Таун: обзор матча 08 августа 2023
Мэнсфилд Таун
08.08.2023, вторник, 21:30
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
2 : 0
Завершен
Гримсби Таун
28'
Л. Экинс (П)
55'
Р. Оутс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мэнсфилд Таун - Гримсби Таун
Замена
M. Abdullah
️️️️
Л. Рид
90'
Замена
O. Clarke
️️️️
Р. Оутс
76'
74'
Замена
М. Эфете
️️️️
Э. Дрисколл-Гленнон
69'
Замена
Р. Пайк
️️️️
Д. Роуз
Замена
G. Maris
️️️️
A. Lewis
64'
Замена
B. Cargill
️️️️
Э. Флинт
64'
60'
Желтая карточка
K. Green
56'
Замена
E. Khouri
️️️️
C. Vernam
56'
Замена
H. Clifton
️️️️
А. Гауа
ГОЛ! 2:0!
Р. Оутс
Пас отдал
H. Boateng
55'
Замена
H. Boateng
️️️️
S. Quinn
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Экинс
28'
27'
Желтая карточка
H. Cartwright
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
ЦЗ
18
Aaron Lewis
ЦЗ
22
Каллум Джонсон
ПЗ
25
Луис Рид
ЦП
18
Рис Оутс
ЦП
9
Jordan Bowery
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
5
Alfie Kilgour
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Гримсби Таун
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
4
Kieran Green
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
32
Даниэль Роуз
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
30
C. Vernam
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Мэнсфилд Таун
15
George Cooper
ЦЗ
18
Энтони Хартиган
ЦП
8
Ollie Clarke
ЦП
21
Hiram Boateng
ЦП
28
McKeal Abdullah
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
38
Jamie Bramwell
ЦЗ
24
Мичи Эфете
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
15
Harry Clifton
ЦП
22
Kamil Conteh
ЦП
8
Evan Khouri
ЦП
15
Рекейл Пайк
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
3-2-5
44
Флинт
18
22
Джонсон
25
Рид
18
Оутс
5
50
7
Экинс
16
31
Пим
3-2-1-5
44
5
3
Дрисколл-Гленнон
4
8
14
Гауа
32
Роуз
7
30
6
1
18
Оутс
8
8
18
Оутс
16
21
21
16
25
Рид
28
28
25
Рид
44
Флинт
6
6
44
Флинт
18
10
10
18
3
Дрисколл-Гленнон
24
Эфете
24
Эфете
3
Дрисколл-Гленнон
14
Гауа
15
15
14
Гауа
30
8
8
30
32
Роуз
15
Пайк
15
Пайк
32
Роуз
Остались в запасе
Мэнсфилд Таун
Гримсби Таун
15
George Cooper
ЦЗ
18
Энтони Хартиган
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
1
Джейк Иствуд
ВР
38
Jamie Bramwell
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
22
Kamil Conteh
ЦП
22
Dani Amos
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
15
George Cooper
ЦЗ
18
Энтони Хартиган
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
38
Jamie Bramwell
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
22
Kamil Conteh
ЦП
22
Dani Amos
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Гримсби Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
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