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Англия. Кубок лиги
Эксетер Сити - Кроули Таун
Эксетер Сити - Кроули Таун: обзор матча 08 августа 2023
Эксетер Сити
08.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
2 : 1
Завершен
Кроули Таун
73'
K. Taylor
84'
J. Scott
15'
K. Lolos
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эксетер Сити - Кроули Таун
Желтая карточка
D. Rankine
90'
+8
90'
+5
Замена
F. Kastrati
️️️️
S. Fish
90'
+4
Желтая карточка
K. Lolos
Замена
P. Borges
️️️️
J. Scott
87'
ГОЛ! 2:1!
J. Scott
Пас отдал
Р. Тревитт
84'
82'
Желтая карточка
S. Fish
Желтая карточка
Ш. Диабате
82'
76'
Желтая карточка
T. Johnson
ГОЛ! 1:1!
K. Taylor
Пас отдал
S. Cox
73'
71'
Желтая карточка
А. Генри
Замена
S. Cox
️️️️
S. Nombe
64'
Замена
K. Taylor
️️️️
A. Hartridge
63'
63'
Замена
T. Johnson
️️️️
H. Ransom
Желтая карточка
У. Эймсон
51'
46'
Замена
R. Darcy
️️️️
Л. Келли
18'
Желтая карточка
Т. Омоле
Замена
З. Джулс
️️️️
П. Суини
16'
15'
ГОЛ! 0:1!
K. Lolos
Пас отдал
H. Ransom
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
24
Vincent Harper
ЦЗ
25
Пирс Суини
ЦЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
14
Райан Тревитт
ЦП
12
Reece Cole
ЦП
15
Dion Rankine
ЦП
22
Alex Hartridge
ЦФ
9
S. Nombe
ЦФ
4
Уилл Эймсон
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Кроули Таун
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
16
Тоби Омоле
ЦЗ
5
Harry Ransom
ЦЗ
5
Аарон Генри
ОП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
20
Joy Mukena
ЦП
42
Энтони Грант
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
17
Klaidi Lolos
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
15
Sonny Fish
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Эксетер Сити
33
Зак Джулс
ЦЗ
35
Joe O'Connor
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
36
Mitch Beardmore
ЦП
41
Pedro Borges
ЦП
19
Sonny Cox
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
29
Florian Kastrati
ЦП
49
Ronan Darcy
ЦП
23
Travis Johnson
ЦФ
3-3-4
1
Синисало
24
25
Суини
3
Диабате
14
Тревитт
12
15
22
14
4
Эймсон
9
2-1-3-1-3
26
16
Омоле
5
5
Генри
27
20
42
Грант
11
Свайер
15
4
Келли
17
25
Суини
33
Джулс
33
Джулс
25
Суини
22
23
23
22
14
41
41
14
9
19
19
9
15
29
29
15
4
Келли
49
49
4
Келли
5
23
23
5
Остались в запасе
Эксетер Сити
Кроули Таун
35
Joe O'Connor
ЦП
36
Mitch Beardmore
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
34
Corey Addai
ВР
Главный тренер
Скотт Линдси
Остались в запасе
35
Joe O'Connor
ЦП
36
Mitch Beardmore
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
Остались в запасе
34
Corey Addai
ВР
Главный тренер
Пол Тисдейл
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Эксетер Сити - Кроули Таун
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
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2 : 3
20.10.2026
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