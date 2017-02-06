Болельщик, ткнувший пальцем между ягодиц Окампоса, оказался несовершеннолетним – его дело передали в прокуратуру

Реакция «Севильи» на инцидент с Окампосом – болельщик ткнул ему пальцем между ягодиц

Болельщик «Райо Вальекано» ткнул пальцем между ягодиц Окампоса в матче Примеры

Тер Стеген может сыграть за «Барселону» впервые за три месяца