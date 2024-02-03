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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Барселона
Алавес - Барселона: обзор матча 03 февраля 2024
Алавес
03.02.2024, суббота, 20:30
Испания. Примера, 23 тур
1 : 3
Завершен
Барселона
51'
С. Омородион
22'
Р. Левандовски
49'
И. Гюндоган
63'
В. Роке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алавес - Барселона
Желтая карточка
А. Сола
90'
+6
Замена
Х. Паничелли
️️️️
С. Омородион
88'
83'
Замена
О. Ромеу
️️️️
П. Кубарси
82'
Замена
И. Мартинес
️️️️
А. Кристенсен
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Н. Теналья
77'
Замена
К. Бенавидес
️️️️
А. Бланко
77'
72'
Вторая желтая
В. Роке
67'
Желтая карточка
В. Роке
63'
ГОЛ! 1:3!
В. Роке
Замена
А. Реббах
️️️️
Л. Риоха
63'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Х. Гуриди
63'
59'
Замена
В. Роке
️️️️
И. Гюндоган
ГОЛ! 1:2!
С. Омородион
Пас отдал
А. Сола
51'
49'
ГОЛ! 0:2!
И. Гюндоган
Пас отдал
Педри
22'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
И. Гюндоган
Желтая карточка
С. Омородион
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
(К)
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
5
Пау Кубарси
ЦЗ
33
Рональд Араухо
(К)
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Педри
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
16
Томас Мендес
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
70
Хебер Алькаин
ПВ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
9
Марк Гиу
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Сивера
14
Теналья
16
Лопес
16
Марин
5
Дуарте
20
Сола
6
Гевара
8
Бланко
18
Гуриди
11
Риоха
9
Омородион
3-2-3-1-1
1
Пенья
33
Араухо
23
Кунде
15
Кристенсен
2
Канселу
5
Кубарси
21
де Йонг
20
Гюндоган
8
Педри
10
Ямаль
9
Левандовски
8
Бланко
23
Бенавидес
23
Бенавидес
8
Бланко
14
Теналья
10
Хаджи
10
Хаджи
14
Теналья
11
Риоха
21
Реббах
21
Реббах
11
Риоха
18
Гуриди
20
Симеоне
20
Симеоне
18
Гуриди
9
Омородион
9
Паничелли
9
Паничелли
9
Омородион
15
Кристенсен
26
Мартинес
26
Мартинес
15
Кристенсен
5
Кубарси
21
Ромеу
21
Ромеу
5
Кубарси
20
Гюндоган
9
Роке
9
Роке
20
Гюндоган
Остались в запасе
Алавес
Барселона
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
16
Томас Мендес
ЦП
70
Хебер Алькаин
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
9
Марк Гиу
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
16
Томас Мендес
ЦП
70
Хебер Алькаин
ПВ
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
9
Марк Гиу
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Алавес - Барселона
2
1
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
13
5
Нарушения
15
10
Офсайды
3
1
Количество передач
268
552
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.92
1.21
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Мендисорроса
Посещаемость:
19480 из 19900 зрителей (97%)
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