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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Осасуна
Барселона - Осасуна: обзор матча 31 января 2024
Барселона
31.01.2024, среда, 21:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
63'
В. Роке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Осасуна
83'
Замена
П. Ибаньес
️️️️
Л. Торро
83'
Замена
Э. Барха
️️️️
Х. Монкайола
Замена
О. Ромеу
️️️️
Педри
77'
68'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
А. Орос
68'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Будимир
68'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Мануэль Арнайц
67'
Вторая желтая
У. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
В. Роке
Пас отдал
Ж. Канселу
63'
Желтая карточка
Педри
53'
16'
Желтая карточка
У. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
(К)
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Осасуна
13
Айтор
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
(К)
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
9
Витор Роке
ЦФ
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
4-3-2-1
1
Пенья
23
Кунде
33
Араухо
5
Кубарси
2
Канселу
20
Гюндоган
21
де Йонг
8
Педри
10
Ямаль
14
Торрес
9
Левандовски
3-3-2-2
13
Айтор
15
Гарсия
5
Гарсия
5
Эррандо
12
Аресо
6
Торро
22
Мохика
7
Монкайола
10
Орос
11
Арнайц
17
Будимир
8
Педри
21
Ромеу
21
Ромеу
8
Педри
6
Торро
19
Ибаньес
19
Ибаньес
6
Торро
10
Орос
5
Брашанац
5
Брашанац
10
Орос
17
Будимир
14
Гарсия
14
Гарсия
17
Будимир
7
Монкайола
11
Барха
11
Барха
7
Монкайола
11
Арнайц
9
Гарсия
9
Гарсия
11
Арнайц
Остались в запасе
Барселона
Осасуна
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
1
Серхио Эррера
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
8
Икер Муньос
ОП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
9
Витор Роке
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Эррера
ВР
13
Пабло Валенсия
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
8
Икер Муньос
ОП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Барселона - Осасуна
1
1
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
9
12
Офсайды
4
2
Количество передач
626
293
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
73
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.25
0.96
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Главный судья:
Хорхе Фигероа Васкес
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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