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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Реал
Алавес - Реал: обзор матча 21 декабря 2023
Алавес
21.12.2023, четверг, 23:30
Испания. Примера, 18 тур
0 : 1
Завершен
Реал
90+2'
Л. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алавес - Реал
90'
+6
Замена
Д. Себальос
️️️️
Родриго
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
Л. Васкес
Пас отдал
Т. Кроос
Желтая карточка
Н. Теналья
90'
85'
Желтая карточка
Д. Беллингем
Желтая карточка
Х. Лопес
82'
Замена
Кике
️️️️
С. Омородион
78'
Замена
Н. Теналья
️️️️
А. Горосабель
78'
76'
Замена
Хоселу
️️️️
Б. Диас
Замена
А. Сола
️️️️
А. Реббах
72'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Х. Гуриди
59'
Замена
Х. Лопес
️️️️
Р. Дуарте
59'
55'
Замена
О. Чуамени
️️️️
Л. Модрич
54'
Красная карточка
Начо
Желтая карточка
Р. Дуарте
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
(К)
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
11
Луис Риоха
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
6
Начо
(К)
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
16
Томас Мендес
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
70
Хебер Алькаин
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
10
Нико Пас
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
4-3-2-1
1
Сивера
5
Дуарте
16
Марин
5
Абкар
2
Горосабель
6
Гевара
8
Бланко
18
Гуриди
11
Риоха
21
Реббах
9
Омородион
3-4-3
13
Кепа
6
Начо
22
Рюдигер
11
Гарсия
8
Кроос
14
Модрич
5
Беллингем
8
Вальверде
11
Родриго
21
Диас
17
Васкес
5
Дуарте
16
Лопес
16
Лопес
5
Дуарте
2
Горосабель
14
Теналья
14
Теналья
2
Горосабель
21
Реббах
20
Сола
20
Сола
21
Реббах
18
Гуриди
10
Хаджи
10
Хаджи
18
Гуриди
9
Омородион
19
Кике
19
Кике
9
Омородион
14
Модрич
14
Чуамени
14
Чуамени
14
Модрич
11
Родриго
25
Себальос
25
Себальос
11
Родриго
21
Диас
13
Хоселу
13
Хоселу
21
Диас
Остались в запасе
Алавес
Реал
25
Хесус Овоно
ВР
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
16
Томас Мендес
ЦП
70
Хебер Алькаин
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
10
Нико Пас
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
16
Томас Мендес
ЦП
70
Хебер Алькаин
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
10
Нико Пас
ЦП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Алавес - Реал
3
1
2
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
18
13
Офсайды
1
0
Количество передач
343
532
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
91
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.46
0.67
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Исидро Диас де Мера Эскудерос
Стадион:
Мендисорроса
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