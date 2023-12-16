Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Гранада
Сельта - Гранада: обзор матча 16 декабря 2023
Сельта
16.12.2023, суббота, 16:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
20'
Й. Ларсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Гранада
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Дьедиу
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Гумбау
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
К. Дотор
90'
+1
90'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
С. Руис
Желтая карточка
К. Домингес
84'
82'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
Л. Бойе
82'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Р. Санчес
82'
Замена
А. Каррерас
️️️️
К. Нева
Красная карточка
Я. Аспас
80'
Желтая карточка
М. Ристич
75'
Замена
А. Дувикас
️️️️
Ж. Бамба
72'
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
Й. Ларсен
72'
71'
Замена
О. Мелендо
️️️️
Г. Вильяр
Желтая карточка
К. Дотор
70'
Желтая карточка
В. Гуаита
66'
Замена
О. Мингеса
️️️️
К. Васкес
62'
Желтая карточка
К. Васкес
29'
Желтая карточка
Й. Ларсен
22'
ГОЛ! 1:0!
Й. Ларсен
Пас отдал
У. Нуньес
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Карлос Дотор
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
(К)
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Гранада
13
Андре Феррейра
ВР
21
Карлос Нева
(К)
ЛЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Серхио Руис
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Александер Медина
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
31
Хави Домингес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
22
Мигель Родригес
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Гранада
29
Fran Árbol
ВР
31
Адриан Лопес
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
18
Негош Петрович
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Гуаита
23
Ристич
14
Нуньес
23
Домингес
20
Васкес
13
Тапиа
8
Дотор
19
Бамба
22
Ларсен
10
Аспас
10
Серви
4-1-2-2-1
13
Феррейра
5
Микел
16
Торренте
2
Санчес
21
Нева
6
Гумбау
8
Руис
12
Вильяр
15
Сарагоса
10
Узуни
15
Бойе
20
Васкес
30
Мингеса
30
Мингеса
20
Васкес
8
Дотор
8
Бельтран
8
Бельтран
8
Дотор
22
Ларсен
17
де ла Торре
17
де ла Торре
22
Ларсен
19
Бамба
9
Дувикас
9
Дувикас
19
Бамба
21
Нева
18
Каррерас
18
Каррерас
21
Нева
12
Вильяр
21
Мелендо
21
Мелендо
12
Вильяр
8
Руис
7
Пуэртас
7
Пуэртас
8
Руис
15
Бойе
18
Дьедиу
18
Дьедиу
15
Бойе
2
Санчес
7
Кальехон
7
Кальехон
2
Санчес
Остались в запасе
Сельта
Гранада
1
Агустин Маркесин
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
31
Хави Домингес
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
22
Мигель Родригес
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
29
Fran Árbol
ВР
31
Адриан Лопес
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
18
Негош Петрович
ЦП
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Александер Медина
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
31
Хави Домингес
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
22
Мигель Родригес
ПВ
Остались в запасе
29
Fran Árbol
ВР
31
Адриан Лопес
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
18
Негош Петрович
ЦП
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Александер Медина
Статистика матча Сельта - Гранада
6
1
2
Всего ударов по воротам
10
2
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
4
0
Нарушения
9
8
Офсайды
1
0
Количество передач
160
227
Сейвы
1
3
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
1.22
0.24
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Балаидос
Новости команд
Все
Сельта
Гранада
«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:30
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
22 ноября
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:30
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
22 ноября
1
«Реал» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+