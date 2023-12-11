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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Атлетик
Гранада - Атлетик: обзор матча 11 декабря 2023
Гранада
11.12.2023, понедельник, 18:15
Испания. Примера, 16 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
55'
И. Руис де Галаррета (АГ)
6'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гранада - Атлетик
Замена
А. Пуэртас
️️️️
С. Руис
90'
+1
90'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
88'
Замена
П. Ноласкоайн
️️️️
Б. Прадос
80'
Замена
А. Беренгер
️️️️
И. Уильямс
80'
Замена
А. Эррера
️️️️
И. Руис де Галаррета
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Л. Бойе
79'
Замена
Н. Петрович
️️️️
Г. Вильяр
79'
78'
Желтая карточка
Н. Уильямс
67'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Г. Гурусета
67'
Замена
Ю. Бершиче
️️️️
О. де Маркос
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
И. Руис де Галаррета
55'
6'
ГОЛ! 0:1!
И. Уильямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Андре Феррейра
ВР
21
Карлос Нева
(К)
ЛЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Серхио Руис
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Александер Медина
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К)
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
6
Беньят Прадос
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Гранада
31
Адриан Лопес
ВР
30
Поль Тристан
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
18
Негош Петрович
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
33
Аингеру Олабарриета
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Феррейра
21
Нева
5
Микел
2
Санчес
16
Торренте
6
Гумбау
8
Руис
12
Вильяр
10
Узуни
15
Сарагоса
15
Бойе
4-2-2-2
1
Симон
15
Леке
3
Вивиан
4
Паредес
18
де Маркос
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
10
Уильямс
8
Сансет
11
Гурусета
9
Уильямс
12
Вильяр
18
Петрович
18
Петрович
12
Вильяр
8
Руис
7
Пуэртас
7
Пуэртас
8
Руис
15
Бойе
7
Кальехон
7
Кальехон
15
Бойе
18
де Маркос
17
Бершиче
17
Бершиче
18
де Маркос
6
Прадос
5
Ноласкоайн
5
Ноласкоайн
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
21
Эррера
21
Эррера
16
Руис де Галаррета
9
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
9
Уильямс
11
Гурусета
12
Вильялибре
12
Вильялибре
11
Гурусета
Остались в запасе
Гранада
Атлетик
31
Адриан Лопес
ВР
30
Поль Тристан
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
21
Оскар Мелендо
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Александер Медина
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
10
Икер Муньяин
АП
33
Аингеру Олабарриета
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
31
Адриан Лопес
ВР
30
Поль Тристан
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
21
Оскар Мелендо
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
10
Икер Муньяин
АП
33
Аингеру Олабарриета
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Александер Медина
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Гранада - Атлетик
2
Всего ударов по воротам
1
5
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
0
3
Нарушения
0
2
Количество передач
62
99
Сейвы
0
1
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
1
3
Удары из-за пределов штрафной
0
2
xG (ожидаемые голы)
0.33
0.31
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Ортис Арьяс
Стадион:
Лос Карменес
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