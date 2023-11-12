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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Алавес
Барселона - Алавес: обзор матча 12 ноября 2023
Барселона
12.11.2023, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 13 тур
2 : 1
Завершен
Алавес
53'
Р. Левандовски
78'
Р. Левандовски (П)
1'
С. Омородион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Алавес
Желтая карточка
И. Гюндоган
90'
+2
85'
Замена
Н. Теналья
️️️️
А. Горосабель
Замена
О. Ромеу
️️️️
Педри
81'
79'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Х. Гуриди
79'
Замена
Кике
️️️️
С. Омородион
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Левандовски
78'
75'
Желтая карточка
Р. Дуарте
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Ж. Феликс
70'
Замена
А. Бальде
️️️️
Ж. Кунде
70'
63'
Замена
А. Реббах
️️️️
Л. Риоха
Желтая карточка
Р. Левандовски
62'
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ж. Кунде
53'
1'
ГОЛ! 0:1!
С. Омородион
Пас отдал
Х. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
(К)
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
8
Педри
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
(К)
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
18
Хон Гуриди
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Алекс Бальде
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Рафинья
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
33
Rúben Montero
ВР
33
Виктор Парада
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
16
Томас Мендес
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
70
Хебер Алькаин
ПВ
19
Кике
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
4-3-1-2
1
тер Стеген
33
Араухо
23
Кунде
26
Мартинес
2
Канселу
8
Педри
20
Гюндоган
7
Лопес
10
Ямаль
79
Феликс
9
Левандовски
3-2-3-1-1
1
Сивера
5
Дуарте
5
Абкар
16
Марин
2
Горосабель
16
Лопес
18
Гуриди
8
Бланко
6
Гевара
11
Риоха
9
Омородион
23
Кунде
3
Бальде
3
Бальде
23
Кунде
8
Педри
21
Ромеу
21
Ромеу
8
Педри
79
Феликс
14
Торрес
14
Торрес
79
Феликс
2
Горосабель
14
Теналья
14
Теналья
2
Горосабель
18
Гуриди
10
Хаджи
10
Хаджи
18
Гуриди
11
Риоха
21
Реббах
21
Реббах
11
Риоха
9
Омородион
19
Кике
19
Кике
9
Омородион
Остались в запасе
Барселона
Алавес
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
11
Рафинья
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
25
Хесус Овоно
ВР
33
Rúben Montero
ВР
33
Виктор Парада
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
16
Томас Мендес
ЦП
70
Хебер Алькаин
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
11
Рафинья
ПВ
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
33
Rúben Montero
ВР
33
Виктор Парада
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
16
Томас Мендес
ЦП
70
Хебер Алькаин
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Барселона - Алавес
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Матео Бускетс Феррер
(Пальма-де-Мальорка)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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